В Государственную думу внесен законопроект, который предлагает ввести в закон о СМИ понятие «региональное средство массовой информации», рассказала «Новой газете» один из авторов документа, депутат Ольга Тимофеева.

По словам Тимофеевой, это позволит уточнить, каким именно СМИ необходима государственная поддержка.

«Каждый год региональным СМИ, как правило, социально ориентированным, которые публикуют важные государственные документы, оказывается поддержка в виде субсидий или грантов. Но проблема до сих пор была в том, как определить, какое СМИ является региональным, а какое нет. С помощью этого закона мы просто уточняем, какие СМИ следует называть региональными. По факту проект появился, когда мы поняли, что существуют разночтения в понятии региональных СМИ», — сказала Ольга Тимофеева.

Депутат считает, что региональные и муниципальные СМИ — самые близкие к людям и им читатели доверяют больше, чем федеральным изданиям. Кроме того, зачастую эти СМИ являются единственным источником информации для жителей регионов, уточнила Тимофеева.

Законопроект опубликован в автоматизированной системе обеспечения государственной деятельности. В документе говорится, что под региональным средством массовой информации следует понимать «зарегистрированное средство массовой информации, продукция которого направлена на потребителей в одном или двух, или трех субъектах Российской Федерации».

Критерии соответствия СМИ указанным в законопроекте требованиям сформулирует Министерство связи и массовых коммуникаций России.

Авторы законопроекта — депутаты от «Единой России» Ольга Тимофеева и Наталья Костенко.

Подготовил Андрей Дубровский