Правительство Москвы предложило провести марш памяти Бориса Немцова по прошлогоднему «бульварному» маршруту: от Сретенского бульвара до проспекта Сахарова. Оргкомитет акции согласился на предложение мэрии, сообщил в разговоре с «Новой газетой» член оргкомитета Михаил Шнейдер.

«Изначально, как и год назад, мы подавали заявку на проведение марша от Славянской площади до Большого Москворецкого моста. Оргкомитет изначально понимал, что мэрия может предложить другой маршрут, но мы были согласны только на варианты внутри Садового кольца. На прошлогодний маршрут мы согласились», — подчеркнул он.

Шнейдер отметил, что в прошлом году между оргкомитетом и полицией была устная договоренность о том, что все желающие смогут беспрепятственно возложить цветы на мосту. Он выложил надежду, что и в этом году полиция пойдет навстречу митингующим.

Оппозиция подала заявку на проведение марша в понедельник 13 февраля. Максимальное количество участников, указанное в заявке организаторов — до 30 тысяч человек. Марш пройдет 26 февраля.

Прошлогодний марш памяти Бориса Немцова прошел 27 февраля и собрал, по данным организатор, около 23 тысяч человек.

Напомним, оппозиционного политика Бориса Немцова убили на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года четырьмя выстрелами в спину.

Мария Константиниди