Министерство труда выпустило методические рекомендации для чиновников, в которых разъяснило правила заполнения формы представления сведений об адресах сайтов и страниц в интернете с их личными данными. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Методичка направлена на «обеспечение единообразного применения государственными органами и органами местного самоуправления указанных положений законодательства».

Согласно рекомендациям, лица «претендующие на замещение должности государственной гражданской службы» должны отчитываться о страницах, на которых указана общедоступная информация, позволяющая определить личность человека.

Для отчета чиновник должен указать паспортные данные, должность и отчетный период.

В январе этого года на внутреннем сайте Госдумы появилось предупреждение о том, что все сотрудники ведомства обязаны заполнить сведения об «общедоступной информации».

При этом чиновники заявили, что исполнить закон на практике будет затруднительно. По их словам, фактически в таблицу по отдельности придется заносить «все посты, выложенные в соцсетях», а также действия на других сайтах.

Подготовил Илья Горшков