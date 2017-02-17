Осужденная за репост видео с издевательствами над ребенком в детском лагере Евгения Чудновец пятый день не выходит на связь. Об этом «Новой газете» рассказал ее гражданский муж Андрей Мясников. Об этом же на своей странице в фейсбуке написал адвокат Чудновец Алексей Бушмаков.

«После отказа от помилования Чудновец 5 день не выходит на связь», — сообщил защитник.

В беседе с «Новой» Мясников подтвердил эту информацию, отметив, что до этого Чудновец выходила на связь ежедневно, а иногда и несколько раз в день.

«Мы общались практически каждый день. Она звонила в удобное время. По закону ей положено 15 минут в день», — рассказал муж Чудновец, отметив, что отсутствие связи с супругой в течение столь длительного времени «наводит на тревожные мысли».

Он добавил, что в последний раз виделся с Чудновец во время свидания в минувшее воскресенье.

«Мы общались четыре часа. Женя говорила про будущую жизнь и свои планы, рассказала про жизнь в колонии. Она попросила обратиться к уполномоченному по правам человека в Свердловской области с просьбой помиловать вместо нее трех девушек», — сообщил Мясников.

17 февраля также стало известно, что прокуратура Курганской области не нашла нарушений в том, что Евгению Чудновец сажали в карцер. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских. Запись он сопроводил ответом из прокуратуры.

Напомним, 12 января стало известно, что Евгению Чудновец, которая на тот момент отбывала наказание в СИЗО-2 в Шадринске, 11 января поместили в карцер на 15 суток. Позднее она рассказала, что это произошло из-за того, что она прикрыла одеялом ноги и это увидели надзиратели. На следующий день после помещения Чудновец в карцер ее этапировали в СИЗО №5 Екатеринбурга.

Ранее в феврале Курганский областной суд отказал в принятии кассационной жалобы на приговор Евгении Чудновец. Суд не усмотрел основания для пересмотра приговора, поскольку защита и прокуратура не представили новые доводы и не заявили о новых вскрывшихся обстоятельствах для пересмотра приговора по делу.

Жительницу Катайска Евгению Чудновец признали виновной по статье «оборот порнографии с несовершеннолетними» за репост в соцсети видео с издевательством над ребенком в детском лагере. Это произошло в ноябре 2016 года.

Сама Чудновец пояснила, что хотела обратить внимание на ситуацию и разобраться в произошедшем. Несмотря на это, суд отправил ее в колонию на шесть месяцев, позднее срок наказания был сокращен до пяти месяцев.

В Кремле заявили, что обратили внимание на дело Чудновец, назвав при этом его непростым. 3 февраля в Кургане прошел митинг, на котором потребовали освободить Чудновец.