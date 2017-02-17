Обвиняемые в жестоком обращении с животными несовершеннолетние девушки из Хабаровска в ходе расследования полностью признали свою вина и раскаялись, сообщает Интерфакс со ссылкой на прокурора отдела управления Генпрокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе Игоря Острянина.

На девушек заведены дела по статьям 245 (жестокое обращении с животными), 162 (разбой), 148 (оскорбление чувств верующих) и 282 (возбуждение ненависти либо вражды) УК РФ. Сделанная в ходе расследования психологическая экспертиза показала, что ни одна из девушек не страдает и ранее не страдала никаким психическим заболеванием, что подтверждает полную осознанность их действий.

Как сообщает следователь, девушки дали признательные показания и раскаялись в содеянном после предъявления обвинения в окончательной редакции.

«Суд должен учесть их отношение к содеянному», — отметил Острянин.

Напомним, что в ноябре обе девушки были арестованы, а в начале февраля суд продлил арест до 19 марта. Девушек обвиняют в том, что летом 2016 года они мучали и убивали животных с особой жестокостью, снимали это на камеру и впоследствие выложили в Интернет. Их жертвами стали не менее 15 животных.

История о двух девушках из Хабаровска, мучивших животных, вызвала большой резонанс по всей стране. Зоозащитники провели около 70 пикетов и митингов, а также запросили ужесточения наказания по статье 245 Уголовного Кодекса.

Мария Константиниди