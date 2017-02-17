Губернатор Мурманской области Марина Ковтун не отказалась от вип-обслуживания. Местный блогер Александр Серебряников опубликовал новые госконтракты, где под «концертную деятельность» замаскировано вип-обслуживание главы региона.

«Новая газета» уже рассказывала о скандале, когда оказалось, что Ковтун четыре года подряд останавливается в самых дорогих (более 50 тысяч за ночь) гостиницах и активно пользуется вип-залами аэропортов. Расходы губернатора проводили по статье «гастроли».

После публикации «Новой газеты» Ковтун публично заявила, что сокращать их не собирается. В наступившем году уже заключены два «гастрольных» контракта: с компанией «В.И.П.-интернешнл» — на обслуживание Ковтун и ее первого зама в ВИП-залах терминалов F,E,D аэропорта Шереметьево (430 тысяч рублей за 5 месяцев) и с компанией «АСТ-Мурманск» — на закупку авиабилетов для членов правительства (5,16 миллиона за год).

Напомним, 30 января Мурманское УФАС признало, что предыдущие контракты были заключены с нарушением закона. Замглавы аппарата правительства области оштрафовали за договор, заключенный без конкурса с ООО «Пулково Аэропорт Отель Санкт-Петербург». За проживание там губернатора было уплачено 176 000 рублей. Между тем, согласно закону, у единственного поставщика закупать услуги можно не более чем на 100 000. А с отелями договоры без конкурса органы власти заключать не имеют права.