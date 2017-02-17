Верхнепышминский городской суд Свердловской области приступил к рассмотрению уголовного дела экс-милиционера Республики Дагестан Арсена Байрамбекова, который обвиняется в совершении ритуальных и заказных убийств, сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, бывший сотрудник правоохранительных органов Республики Дагестан с 2002 по 2014 совершил шесть убийств, два из которых были заказными. В обоих случаях жертвами были предприниматели. Следователи отмечают, что заказчики преступлений установлены и в отношении них ведется расследование.

Другие четыре убийства экс-милиционер совершил в 2014 году по канонам жертвоприношения, чтобы получить «силу свыше» от языческих богов. Жертвами во всех случаях становились бездомные. Как установили следователи, Байрамбеков заманивал своих жертв на импровизированный алтарь, сложенный из камней, на территории кладбища в городе Верхняя Пышма, где предлагал им бесплатный алкоголь. После этого он жестоко убивал их при свете огня и читал при этом молитвы.

Свои жертвы обвиняемый приносил темным и светлым языческим богам, которые могли дать ему «силу свыше». В ходе следствия в отношении Арсена Байрамбекова были проведены три психолого-психиатрические экспертизы, по результатам которых он был признан вменяемым. После задержания Байрамбеков пошел на сделку со следствием, признав свою вину.

В ходе предварительного заседания суд продлил экс-милиционеру меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 июня. Хотя защита Арсена Байрамбекова настаивала на выборе более мягкой меры пресечения. Сам подсудимый оставил эти вопросы на усмотрение суда.

Андрей Дубровский