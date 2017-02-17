В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возможность принятия в российское гражданство ребенка посредством одностороннего волеизъявления родителя — гражданина России без согласия родителя-иностранца, передает Интерфакс.

Автором инициативы выступил первый замглавы комитета по делам СНГ Константин Затулин из «Единой России».

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что принятие поправок будет способствовать созданию механизма защиты интересов российских граждан, проживающих за рубежом, а также поможет в развитии более тесных связей с зарубежными соотечественниками.

Кроме того, законопроект устраняет неравенство в решении вопроса о гражданстве родных и усыновленных детей, устанавливая равные права усыновителей и родителей в вопросе приобретения гражданства детей.

Автор инициативы объяснил, что отменить требование получать согласие родителя-иностранца настойчиво требуют организации и частные лица из числа россиян, проживающих за рубежом.