В Белом доме опровергли привлечение нацгвардии для выдворения нелегальных мигрантов
Администрация президента США опровергла намерение Дональда Трампа направить 100 тысяч бойцов национальной гвардии для массовой облавы на нелегальных мигрантов, передает Reuters.
«Это на 100% неправда, это ложь. Безответственно говорить такое. Нет никаких попыток привлечь и использовать национальную гвардию», — заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на проект меморандума администрации, оказавшийся в распоряжении редакции, сообщило, что Трамп якобы рассматривает возможность использования нацгвардии на территории 11 штатов для того, чтобы задержать приезжих, проживающих в США незаконно.
Речь, в частности, шла о штатах Калифорния, Аризона, Нью-Мексико, Техас, граничащих с Мексикой. В проекте документа говорится, что губернаторы будут принимать решения о том, привлекать ли военнослужащих для поиска и задержания нелегальных мигрантов.
Ранее сообщалось, что несколько десятков ресторанов в Вашингтоне не будут работать в знак протеста против миграционной политики президента США Дональда Трампа в рамках акции «День без мигрантов».