Администрация президента США опровергла намерение Дональда Трампа направить 100 тысяч бойцов национальной гвардии для массовой облавы на нелегальных мигрантов, передает Reuters.

«Это на 100% неправда, это ложь. Безответственно говорить такое. Нет никаких попыток привлечь и использовать национальную гвардию», — заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на проект меморандума администрации, оказавшийся в распоряжении редакции, сообщило, что Трамп якобы рассматривает возможность использования нацгвардии на территории 11 штатов для того, чтобы задержать приезжих, проживающих в США незаконно.

Речь, в частности, шла о штатах Калифорния, Аризона, Нью-Мексико, Техас, граничащих с Мексикой. В проекте документа говорится, что губернаторы будут принимать решения о том, привлекать ли военнослужащих для поиска и задержания нелегальных мигрантов.

Ранее сообщалось, что несколько десятков ресторанов в Вашингтоне не будут работать в знак протеста против миграционной политики президента США Дональда Трампа в рамках акции «День без мигрантов».