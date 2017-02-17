Пограничники задержали в Крыму участника украинского добровольческого батальона при попытке проникновения на территорию республики, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по республике Крым.

Гражданин Украины Сеит-Ибраим Зайтуллаев пытался пересечь границу в обход пункта пропуска. На допросе выяснилось, что он «больше года входил в состав крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана».

В сообщении ФСБ сказано, что, по словам Зайтуллаева, в батальоне якобы ведется подготовка специалистов для проведения диверсий в Крыму, в том числе на территории пунктов пропуска через границу.

В отношении Зайтуллаева возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении государственной границы России.