В центре Минска тысячи человек вышли на акцию против введения президентского декрета «О предупреждении социального иждивенчества», или «налога на тунеядство», как его прозвали в народеив шествия требуют отменить декрет, остановить снижение реальных доходов населения, рост платы за коммунальные услуги, а также вернуть жителям страны честные выборы.

«Мы поручаем выбранным нами представителям довести наши требования до власти, начать с ней переговоры, наладить контроль за выполнением наших требований. В случае, если до 17 марта 2017 года власть не предпримет реальных шагов для выполнения воли народа, мы предпримем новые коллективные действия», — заявил один из организаторов марша, поэт Владимир Некляев.

Шествие закончилось на площади Независимости. Как отмечают белорусские СМИ, это самая большая акция протеста с 2010 года, когда в стране протестовали против результатов президентских выборов.