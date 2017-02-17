Вице-премьер Аркадий Дворкович обратился к провайдерам с просьбой не допустить повышения цен на услуги связи более чем на 5% из-за внедрения положений, требуемых «законом Яровой», передает Интерфакс со ссылкой на одного из участников совещания.

«Состоялось совещание по закону, обсудили приоритеты и порядок доработки подзаконных актов, а также возможную корректировку закона в случае невозможности отразить согласованную позицию в постановлении», — прокомментировала совещание представитель Дворковича Алия Самигуллина.

По мнению операторов связи, реализация закона в текущем варианте не позволит удерживать рост цен.

Ранее о том, что для реализации пакета законов потребуется внесение поправок, говорил глава Минкомсвязи Николай Никифоров. В Минэкономразвития предложили компенсировать операторам расходы на реализацию закона из фонда универсальных услуг связи. Минкомсвязи оценивало затраты операторов на выполнение закона Яровой в 100 млрд рублей.

На первом этапе реализации закона будет более оптимальным хранить только трафик голосовых вызовов и смс. В дальнейшем для хранения данных предлагается использовать технологию кольцевого буфера.