Северная Корея категорически отвергает результаты вскрытия тела брата лидера КНДР Кин Чен Ына и требует выдать его республике, передает Reuters.

Посол КНДР в Малайзии Кан Чоль сказал, что результаты вскрытия не признают, потому что оно было проведено без присутствия людей из КНДР. «Малайзийская сторона настояла на вскрытии без нашего разрешения и освидетельствования», — объяснил он.

Ранее стало известно, что Малайзия не передаст тело Ким Чен Нама до тех пор, пока не получит образец ДНК для установления личности убитого.

Ким Чен Нама убили 14 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. По версии полиции, на него напала неизвестная женщина. Она накинула ему на голову ткань, пропитанную неизвестным веществом. Ким Чен Нам почувствовал жжение в глазах и вскоре умер, не добравшись до больницы.

По делу об убийстве ролицейские задержали двух женщин. Обе они гражданки Вьетнама. В четверг посольство КНДР официально потребовало выдать тело погибшего.