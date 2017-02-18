Немецкое литературное агентство Wiedling отказалось от сотрудничества с Захаром Прилепиным из-за его участия в вооруженном конфликте в Донбассе. Об этом пишет «Коммерсант».

Руководитель агентства Томас Билдинг направил в адрес сотрудничающих с Wiedling авторов письмо о решении прекратить «активное представление» прав Прилепина. В письме отмечается, что агентство выполнит контрактные обязательства перед издательствами, которые публикуют переводы книг Прилепина, но причитающиеся согласно этим контрактам отчисления будут пожертвованы Amnesty International.

Ранее стало известно, что Захар Прилепин с октября 2016 года занимает должность заместителя командира батальона по работе с личным составом самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В связи с этим Служба безопасности Украины открыла уголовное дело в отношении российского писателя.