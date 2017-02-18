Полиция Малайзии назвала имя четвертого арестованного подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Предполагаемым участником убийства оказался Ли Чон Чхоль, родившийся 6 мая 1970 года. При аресте у него нашли документы, выдаваемые властями Малайзии иностранным рабочим. Как пишет Reuters, Арестованный является гражданином КНДР.

Считается, что Ли Чон Чхоль был одним из четырех мужчин, размытые фотографии которых с камер наблюдения, согласно местной печати, распространила полиция для их задержания по всей Малайзии.

Накануне КНДР отказалась признать результаты вскрытия Ким Чен Нама, так как оно было проведено без представителей страны. В субботу проведут повторное вскрытие.

Отмечается, что Малайзия не передаст тело Ким Чен Нама до тех пор, пока не получит образец ДНК для установления личности убитого.

Ким Чен Нама убили 14 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. По версии полиции, на него напала неизвестная женщина. Она накинула ему на голову ткань, пропитанную неизвестным веществом. Ким Чен Нам почувствовал жжение в глазах и вскоре умер, не добравшись до больницы.

По делу об убийстве полицейские задержали двух женщин и друга одной из них. Обе они гражданки Вьетнама.