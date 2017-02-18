Президент США Дональд Трамп заявил, что The New York Times, ABC, CNN, CBS и NBC являются врагами американского народа. Об этом он написал в своем твиттере.

«СМИ, которые распространяют фальшивые новости, не мои враги. Это враги американского народа», — написал Трамп.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно критиковал крупнейшие американские СМИ. Так, например, он утверждал, что результаты соцопросов CNN, ABC и NBC — фальшивки.

Накануне президент США заявил, что публикации в американских СМИ о России мешают ему пытаться наладить отношения между государствами.

«Я люблю договариваться, я хорошо это делаю, мне все это нравится. Возможно, мне не удастся договориться с Путиным. Но я хочу вам сказать, что фальшивые сообщения СМИ, подготовленные вами, ужасные, фальшивые сообщения только осложняют работу над тем, чтобы договориться с Россией», — сказал Трамп.