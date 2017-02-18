В Новосибирске открылся предвыборный штаб Алексея Навального. Об этом сообщает Тайга.инфо.

Руководить кампанией в регионе будет член Центрального совета незарегистрированной Партии прогресса Сергей Бойко.

4 февраля Алексей Навальный открыл первый в стране региональный предвыборный штаб в Санкт-Петербурге. Петербургский штаб возглавила Полина Костылева.

На 25 февраля запланировано открытие штаба в Екатеринбурге. В дальнейших планах открытие предвыборных штабов Навального в Воронеже, Волгограде, Нижнем Новгороде, Челябинске, Казани, Самаре, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Перми и Красноярске. В апреле — в Саратове, Краснодаре, Ижевске, Тюмени, Ульяновске, Иркутске, Ярославле, Хабаровске, Томске, Оренбурге, Владивостоке, Рязани, Кемерово, Пензе, Астрахани и Липецке.