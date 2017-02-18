Главное управление ФСИН по Свердловской области опровергло информацию о возможном исчезновении из колонии осужденной воспитательницы детского сада Евгении Чудновец. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что Чудновец отбывает наказание в исправительной колонии в городе Нижний Тагил. Согласно заявлению ФСИН, ей предоставляется право на ведение почтовой переписки и совершение телефонных звонков, и она им пользуется в полном объеме.

Накануне адвокат Алексей Бушмаков написал на личной странице в фейсбуке, что Евгения Чудновец пятый день не выходит на связь. Данную информацию «Новой газете» также подтвердил гражданский муж воспитательницы Андрей Мясников. Он отметил, что прежде Чудновец выходила на связь ежедневно, а иногда и несколько раз в день.

«Мы общались практически каждый день. Она звонила в удобное время. По закону ей положено 15 минут в день», — рассказал муж Чудновец, отметив, что отсутствие связи с супругой в течение столь длительного времени «наводит на тревожные мысли».

Напомним, жительницу Катайска Евгению Чудновец признали виновной по статье «оборот порнографии с несовершеннолетними» за репост в соцсети видео с издевательством над ребенком в детском лагере. Это произошло в ноябре 2016 года.

Сама Чудновец пояснила, что хотела обратить внимание на ситуацию и разобраться в произошедшем. Несмотря на это, суд отправил ее в колонию на шесть месяцев, позднее срок наказания был сокращен до пяти месяцев.

В Кремле заявили, что обратили внимание на дело Чудновец, назвав при этом его непростым. 3 февраля в Кургане прошел митинг, на котором потребовали освободить Чудновец.