Дочернее предприятие государственной «Белоруснефти» Beloil Polska заключила сделку с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) о поставке 600 тысяч баррелей нефти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу NIOC.

«Это первая закупка (Белоруссией — ред.) иранской нефти после снятия с Тегерана международных санкций в прошлом году», — отметили в иранской компании.

Договор о поставках нефти из Ирана заключен на фоне разногласий между Белоруссией и Россией. С начала 2016 года белорусская сторона ведет переговоры с Москвой о снижении цен на газ.

В ответ на недоплату около $300 млн за поставленный газ Россия во второй половине 2016 года сократила поставки беспошлинной нефти в страну.

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Кроме того, Минск неоднократно критиковал Россельхознадзор из-за запрета на поставки белорусской продукции в Россию. В частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своей пресс-конференции поручил возбудить дело против главы российского надзорного ведомства Сергея Данкверта.

«Я скажу главное: первое — все эти Данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта или крышуют или где-то работают, или собственниками. Они конечно по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются вот эти барьеры», — сказал Лукашенко.

Еще одной причиной разногласий между Минском и Москвой стало установление пограничной зоны на границе России с Белоруссией.