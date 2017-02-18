Правительство России поручило доработать законопроект, предусматривающий запрет розничной продажи спиртосодержащей продукции с использованием торговых автоматов.

При рассмотрении законопроекта возникли отдельные «замечания юридико-технического характера», сообщается на сайте правительства.

В частности, в редакции законопроекта предлагается отнести к полномочиям региональных органов госвласти области осуществление контроля за розничными продажами спиртосодержащей продукции и осуществление контроля за розничной продажей алкогольной продукции, в то время как законодательством предусмотрено, что данный контроль «относится к полномочиям органов государственной власти России».

Кроме того, правительство предлагает ввести «внесудебную блокировку сайтов, распространяющих информацию о розничной продаже спиртосодержащей пищевой продукции дистанционным способом».

Напомним, правительство начало работу над законопроект по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева после массового отравления суррогатным алкоголем в Иркутске в декабре. Тогда из-за отравления концентратом для ванн «Боярышник» погибли более 70 человек.