Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что улучшение прогноза рейтингового агентства Moody's по рейтингу России стало возможным благодаря снижению зависимости экономики от нефтегазовых доходов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы приветствуем решение агентства Moody's об улучшении прогноза по суверенному кредитному рейтингу России с «негативного» на «стабильный». Это решение означает, что эксперты агентства присоединились к оценкам своих коллег из «большой тройки», принявших аналогичное решение еще в прошлом году», — сказал министр.

По его словам, теперь все три агентства (Moody’s, Fitch и S&P — ред.) «подтверждают факт стабилизации российской экономики, ее выхода из рецессии».

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу России с «негативного» до «стабильного», подтвердив рейтинг на спекулятивном уровне «Ва1». При этом агентство отмечало, что потенциал экономического роста в России остается слабым по сравнению с другими странами с похожим уровнем дохода.