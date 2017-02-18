США считают, что Россия должна нести ответственность за свои действия на Украине. Об этом заявил американский вице-президент Майкл Пенс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА Новости.

«Мы должны сделать так, чтобы Россия несла ответственность, и требовать выполнения минских соглашений, чтобы уровень насилия на востоке Украины снижался», — сказал он.

В свою очередь российская сторона заявила, что разочарована заявлением Пенса.

«Разочаровала в этом смысле воспроизведенной в только что прозвучавшем выступлении Пенса позицией, согласно которой исключительная ответственность за выполнение минских соглашений по Украине продолжает нести Россия», — заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, именно «этот тезис совершенно точно завел ситуацию в тупик, он позволяет киевским властям бесконечно саботировать минские соглашения».

Напомним, с выполнением Москвой минских соглашений по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины традиционно увязывается отмена санкций Евросоюза, введенных в отношении России. Речь идет о прекращении огня, отводе тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, а также проведении конституционной реформы на Украине.