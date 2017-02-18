Россия предложила предоставить международным следователям помощь в дешифровке информации с радиолокатора разбившегося в Донбассе малайзийского «Боинга». Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Несмотря на то, что Россия продолжает недоумевать относительно того, что у Нидерландов ушло порядка трех месяцев на распознавание так называемой технической загвоздки, российская сторона готова в любой момент предоставить международным следователям помощь специалистов-разработчиков, которые знакомы с системой дешифрования информации с радиолокатора», — говорится в сообщении.

В ведомстве объяснили, почему в октябре передали Нидерландам необработанные данные с радиолокаторов.

«Формат ASTERIX же, о котором заявляют Нидерланды, предполагает передачу данных уже в обработанном виде, что, по сути, делает их вторичной информацией, которая не позволяет увидеть даже 25% того, что демонстрирует первичная информация внутри локатора», – отметили в Росавиации.

Ранее СМИ сообщили, что прокуратура Нидерландов не может расшифровать данные с радаров, переданные Россией, и голландские следователи направили в Москву запрос на отправку дополнительных данных.

Пассажирский самолет Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане десяти государств. Международная комиссия по расследованию пришла к выводу, что самолёт был сбит ракетой 9М38 ЗРК «Бук», запуск которой был произведен из района поселка Первомайский, на тот момент находившегося под контролем сепаратистов.

Россия считает, что MH-17 был сбит с территории, находящейся под контролем украинских военных. В пользу этой версии также говорят испытания производителя комплексов «Бук» концерна «Алмаз-Антей».