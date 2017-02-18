Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не снимет ответные санкции в отношении Евросоюза до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения, передает РИА Новости.

«Мы тоже хотим, чтобы минские договоренности выполнялись, и мы свои санкции против Евросоюза не снимем, пока минские договоренности не будут выполнены, это тоже надо понимать», — заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, основным условием США и Евросоюза для снятия с России санкций является именно выполнение Минских соглашений. Санкции были введены в 2014 году после присоединения к России Крыма и военного конфликта в Донбассе. С августа 2014 года Россия ввела ответные меры против ЕС, которые предполагают запрет на импорт некоторых категорий продуктов, в том числе мясо и молочные продукты.

Выступая в субботу на Мюнхенской конференции, Лавров также заявил, что Россиия выступает за возобновление военного сотрудничества с Североатлантическим альянсом. Он добавил, что в марте может состояться экспертная встреча между Россией и НАТО, чтобы обсудить авиационную безопасность над Балтикой. Готовность провести встречу ему накануне лично подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг.