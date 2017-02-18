Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

18 февраля в сквере у памятника Екатерины Великой в Севастополе прошел митинг в поддержку жителей Донецкой и Луганской «народных республик». В нем приняли участие порядка 200 человек.

Мероприятие изначально позиционировалось, как «организованное рядовыми горожанами», однако большая часть участников оказалась членами и сторонниками КПРФ.

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Собравшиеся потребовали от Москвы предпринять конкретные шаги по поддержке населения, проживающего на территории ДНР и ЛНР.

— Необходимо как минимум реализовать Приднестровский сценарий, — заявил с постамента памятника Екатерине первый секретарь горкома КПРФ Василий Пархоменко. — Россия должна ввести миротворческий контингент на линию соприкосновения. Также важно признание самостоятельного статуса Донецка и Луганска. Я уже доложил руководству нашей партии, что Севастополь выступает с такой инициативой.

Участники митинга также выразили недовольство тем, что тема Донбасса ушла с телеэкранов и первых полос российских СМИ.

В конце мероприятия была принята резолюция с требованием к президенту России Владимиру Путину признать независимость Донецкой и Луганской «народных республик», заключить с ними международные договоры об экономическом сотрудничестве, и рассмотреть вопрос о введении в Донбасс российской миротворческой миссии.