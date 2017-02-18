На железной дороге между Левен и Де Панне в Бельгии пассажирский поезд сошел с рельсов, передает Интерфакс.

По информации Национального общества железных дорог, пострадали около двух десятков человек. Как сообщили агентству Reuters спасатели, в результате катастрофы погиб один человек.

Поезд сошел с рельсов при выезде с вокзала Левена. Причина аварии пока не установлена. Как видно на фотографиях с места происшествия, поезд сошел с рельсов и перевернулся на бок.

Несколько дней назад в Люксембурге произошла крупная железнодорожная авария: на рельсах столкнулись пассажирский и грузовой поезда. В результате столкновения несколько человек пострадали, а машинист одного из поездов погиб.