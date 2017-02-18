В России на государственном уровне признаны паспорта, выдающиеся жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

Речь идет о паспортах, которые выдают гражданам Украины власти подконтрольных сепаратистам республик. В тексте указа говорится, что признавать документы ДНР и ЛНР решено «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права».

На государственном уровне отныне признаются не только паспорта, но и другие юридические документы, выданные властями ДНР или ЛНР — дипломы об образовании, свидетельства о рождении, брачные свидетельства или регистрационные документы на автомобили.

Отдельно в указе оговаривается, что паспорта ДНР и ЛНР признаются временно — «на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах» Донбасса. Указ вступает в силу со дня подписания, 18 февраля.

В феврале РБК опубликовало расследование о том, что документы ДНР и ЛНР уже фактически признаются на территории России — их можно использовать при покупке билетов, бронировании гостиниц и других услуг. Например, зампред народного совета ДНР Денис Пушилин лично подтвердил, что паспортом ДНР он пользуется уже почти год и посещает по нему Россию.

«Луганская народная республика» выдает паспорта с середины 2015 года, жители ДНР стали получать новые документы в марте 2016 года.

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