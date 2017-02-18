На полях Мюнхенской конференции по безопасности стартовала встреча министров иностраннызх дел стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция), передает Интерфакс.

От России в переговорах участвует Сергей Лавров, от Украины — Павел Климкин, от Германии — Зигмар Габриэль, от Франции — Жан-Марк Эро. Ожидается, что министры обсудят очередное обострение в Донбассе и выполнение Минских соглашений.

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Это первая подобная встреча в 2017 году, прошлые переговоры министров иностранных дел в «нормандском формате» прошли в ноябре 2016-го.

Ранее в субботу Лавров выступил на Мюнхенской конференции. В ходе речи он назвал условие для отмены российского продовольственного эмбарго — контрсанкций — выполнение Минских соглашений. «Мы тоже хотим, чтобы Минские договорённости выполнялись, и мы своих санкций не снимем с Евросоюза, пока Минские договоренности не будут выполнены. Это тоже надо понимать», — заявил министр.

Лавров также прокомментировал обвинения о причастности России к кибератакам. Он в очередной раз заявил, что нет никаких доказательств того, что Россия причастна к взлому серверов Демократической партии США или кибератак во Франции, Германии и Италии.

В тоже время глава МИД заявил о том, что Россия выступает за возобновление военного сотрудничества с НАТО и выразил надежду на скорую экспертную встречу между РФ и Североатлантическим альянсом.