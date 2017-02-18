На чемпионате мира по биатлону российские спортсмены победили в мужской эстафете 4х7,5 километра, передает ТАСС.

Мужская сборная преодолела дистанцию за 1 час 14 минут и 15 секунд. На восьми огневых рубежах они допустили три промаха. В команду вошли Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

Второе место заняла сборная Франции с отставанием в 5,8 секунд (четыре промаха), третье — сборная Австрии, пришедшая на 20 секунд позже (10 промахов).

Для сборной России золотая медаль стала первой в чемпионате мира. Ранее россиянам удалось получить третье место в смешанной эстафете.

Эта победа мужской сборной в эстафете на чемпионатах мира стала для россиян первой с 2008 года, когда на турнире в шведском Остерсунде россияне завоевали золото.