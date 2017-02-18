Глава самопровозшлашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий выступил с официальным обращением в связи с указом президента России о признании на государственном уровне паспортов ДНР и ЛНР.

Плотницкий заявил, что указ Владимира Путина — «очередное доказательство того, что республика состоялась как государство» и что ЛНР на шан приблизилась к мировому признанию своего суверенитета.

«Мы верим, что наше будущее неразрывно связано с Россией, мы – неотъемлемая часть Русского мира и подписание данного документ – тому подтверждение», — говорится в заявлении.

За указ о признании документов ДНР и ЛНР Путина поблагодарил также один из лидеров самопровозшлашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«На Украине более не признаются выданные нашим детям документы об образовании, преподаватели вузов Донбасса лишены на Украине научных степеней и званий. Поэтому мы вынуждены были выпускать свои документы — Донецкой народной республики», — объясняет он.

Ранее в субботу Владимир Путин подписал указ о признании на государственном уровне документов, выданных властями ДНР и ЛНР после начала военного конфликта в Донбассе. Помимо паспортов, в России можно будет использовать свидетельства о рождении или заключении браков, документы на транспорт и дипломы об образовании.

В документе при этом отмечается, что указ временный и он будет действовать до тех пор, пока в Донбассе не будет прекращен конфликт, а Минские соглашения не будут выполнены.