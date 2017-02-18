Сотрудникам международного Красного Креста разрешат встречаться с военнопленными в Донбассе. Об этом договорились главы министерств иностранных дел стран «нормандской четверки», передает Интерфакс.

«Мы договорились, что Красный Крест получит доступ к пленным», — заявил по итогам встречи глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

Стороны признали необходимость соблюдать режим тишины, положения об отводе вооружений и предоставлении ОБСЕ права на контроль соблюдения условий.

Министры иностранных дел также призвали прекратить блокаду железнодорожных и других путей в Донбассе, «поскольку она вредит двум сторонам: как тем, кто экспортирует уголь, так и тем, кто его принимает, чтобы выработать электроэнергию».

Габриэль рассказал, что формат Украина-Россия-Германия-Франция не будет меняться. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на переговорах с Габриелем согласился, что США не должны вступать в переговоры.

Следующая встреча министров «нормандской четверги» по урегулированию конфликта в Донбассе пройдет «в течение нескольких недель». Предыдущая состоялась в ноябре 2016 года.