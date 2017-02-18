Признание Россией документов ДНР и ЛНР на государственном урвоне является признаком выхода из минского процесса урегулирования конфликта в Донбассе, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

«Такой шаг Кремля полностью перечеркивает минский процесс и равняется заявлению России относительно выхода из него», — цитирует Турчинова пресс-служба ведомства.

Глава СНБО объяснил, что минский процесс предусматривает «деоккупацию востока Украины и его возвращение в правовое поле страны», а подписав этот указ Путин «юридически признал квазигосударственные террористические группировки».

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Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила в фейсбуке, что указ подписан для того, чтобы создать «фундамент» для замороженного конфликта в Донбассе и дестабилизации ситуации на Украине.

Президент Украины Петр Порошенко также прокомментировал указ Путина. По его мнению, документ нарушает нормы международного права. «Для меня это является очередным доказательством и российской оккупации, и нарушения Россией международного права», — сказал он после встречи с вице-президентом США Майком Пенсом.

В субботу президент Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины, постоянно проживающим на территориях, подконтрольных сепаратистам. Речь идет о паспортах ДНР и ЛНР, а также свидетельствах о рождении, дипломах об образовании и других документах.