Сбербанка Бывший главный редактор РИА Новости Светлана Миронюк покидает пост вице-президента Сбербанка, передает RNS со ссылкой на информированные источники, в том числе источник в окружении самой Миронюк.

Об этом же пишут «Газета.Ру» и «Ведомости», ссылающиеся на свои источники.

В Сбербанке при этом кадровое решение не комментируют. «Мы не комментируем слухи. В настоящее время Светлана Миронюк занимает пост старшего вице-президента Сбербанка», — заявили в банке.

Светлана Миронюк работала в Сбербанке с февраля 2016 года на должности старшего вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций. С 2003 по 2014 год она возглавляла РИА Новости, она покинула информагентство в связи с его реорганизацией в МИА «Россия сегодня», которое возглавил Дмитрий Киселелев.