В республике Коми задержали вора в законе Юрия Пичугина, а также его подельников, сообщает пресс-служба МВД.

Как сообщили ТАСС в Следственном комитете, Пичугина задержали в Москве. Шестерых членов его ОПГ — в Сыктывкаре, еще один — в Пятигорске.

Ожидается, что меру пресечения для задержанных изберут в понедельник, 20 февраля.

Криминального авторитета задержали в рамках возбужденного против него уголовного дела. Основанием для дела стали материалы МВД по республике Коми, республиканского управления ФСБ, а также Главного управления уголовного розыска МВД. Задержание провели бойцы Росгвардии.

Дело возбуждено по статьям о создании преступной организации, участии в ней, а также незаконном приобретении, передаче, перевозке и хранении огнестрельного оружия.

В ходе обысков при задержании у Пичугина нашли оружейный схрон. Также обыски прошли по местам жительства Пичугина и активных участников его ОПГ — в Москве, Пятигорске и Сыктывкаре.

Пичугин — один из криминальных лидеров Коми, он входил в окружение Деда Хасана. Жил в Москве и Сыктывкаре, позже осел на Украине. Пичугина неоднократно судили за грабежи и кражи. По данным Следственного комитета, преступная группа Пичугина действовала в Коми с 1994 года.