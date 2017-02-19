Западные спецслужбы собрали доказательства причастности России к прошлогодней попытке государственного переворота в Черногории. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники в британском парламенте.

Собеседники издания утверждают, что спецслужбы ЕС и США располагают информацией (телефонные разговоры, электронная переписка и прочее), которые свидетельствуют о том, что попытка переворота была организована офицерами российской разведки и была согласована «на высоком уровне».

«Речь идет о заговоре с целью свержения и захвата правительства. Невозможно, чтобы в таком случае не было какого-то процесса одобрения», — заявил один из источников газеты.

При этом, пишет издание, переворот был якобы спланирован так, чтобы его единственными организаторами можно было выставить действующих по своей инициативе российских офицеров и националистов. Собеседники газеты полагают, что попытка переворота должна была помешать вступлению Черногории в НАТО.

Напомним, в начале ноября прокуратура Черногории объявила, что предотвратила покушение на премьер-министра Мило Джукановича, которое готовили «русские националисты». По информации СМИ, они собиралась взять штурмом парламент Черногории. Россияне хотели проникнуть в здание парламента под видом полицейских. В розыск были объявлены граждане России Эдуард Широков и Владимир Попов.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг причастность России к событиям в Черногории. «Мы категорически отрицаем возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий», — заявил он.