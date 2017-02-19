Минобороны начало проводить испытания новых образцов военной техники в Арктике. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков, передает ТАСС.

Экспедиции предстоит пройти от поселка Тикси до острова Котельный и обратно по льду, покрывающем море Лаптевых и проливы между островами, а также по прибрежной зоне. Испытания образцов вооружения специально проводятся в экстремальных погодных условиях, отметили в Минобороны. Протяженность марша составит более двух тысяч километров.

Испытываться будут армейские снегоходы, двухзвенные гусеничные транспортеры, специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления на базе вездеходов и друга спецтехника.

В последние годы российские военные активизировали деятельность в Арктике. В частности, в декабре 2016 года начальник радиотехнических войск ВКС России генерал-майор Андрей Кобан рассказал, что Воздушно-космические силы усилят контроль воздушного пространства над Арктикой. Также начато параллельное восстановление военных объектов — военных баз и аэродромов — заброшенных в начале 1990-х после распада СССР.