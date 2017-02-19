ФБР ведет три различных расследования по делу о влиянии хакеров на президентские выборы в США, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники в американском правительстве.

По данным агентства, управление ФБР в Питтсбурге, которое, специализируется в том числе на киберпреступлениях, занимается расследованием взломов компьютерной системы национального комитета Демократической партии.

Управление в Сан-Франциско занимается идентификацией хакеров, известных как Guccifer 2.0 и ответственных за публикацию переписки Джона Подесты, руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

Помимо этого, контрразведка ФБР исследует финансовые операции российских компаний и граждан, предположительно связанных с окружением президента США Дональда Трампа. Спецслужбы анализируют российские инвестиции в зарубежные компании, которые совершены через подставные лица и компании, отмечает Reuters.

Напомним, власти США обвиняют Россию в организации серии кибератак, целью которых, как считают спецслужбы, было влияние на исход американских выборов.

В частности, Нацразведка США в январе опубликовала доклад, в котором утверждается, что за хакерскими атаками стояло Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба вооруженных сил России, использовавшее при взломах компьютерных систем проекты WikiLeaks и DCLeaks, а также хакера, известного под именем Guccifer 2.0.

Российские власти неоднократно отрицали какую-либо причастность к кибератакам.