Координатора «Открытой России» Владимира Кара-Мурзу-младшего выписали из больницы, куда он попал с симптомами острого отравления в начале февраля.

По словам адвоката Вадима Прохорова, после выписки Кара-Мурза-младший в сопровождении медика вылетел за границу, где будет проходить курс реабилитации.

«Володя специально просил передать всем друзьям, коллегам и соратникам, что он обязательно будет и дальше продолжать заниматься тем же, чем и все последние годы: деятельностью, направленной на восстановление демократии в России. Это в полном объёме касается и Акта Магнитского — что могло явиться одной из причин его нынешнего и предыдущего отравлений», — написал Прохоров в фейсбуке.

Напомним, Владимира Кара-Мурзу-младшего экстренно госпитализировали в Москве 2 февраля. Ему поставили диагноз «токсическое действие неустановленного вещества». По словам его близких, нынешние симптомы очень схожи с теми, что наблюдались у него в мае 2015 года.

Тогда Кара-Мурза экстренно попал в больницу, где врачи ввели его в состояние медикаментозного сна, поставив диагноз — острая почечная недостаточность. Его отец тогда заявил, что политика отравили.