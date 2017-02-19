На площади у Исаакиевского собора прошел крестный ход в поддержку передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.

В мероприятии участвовали православные активисты, прихожане, а также представители казачьих объединений, патриотических сообществ и байкерских клубов. Перед крестным ходом в соборе прошло богослужение.

По данным полиции, на крестный ход вышли около восьми тысяч человек. По оценкам РПЦ, в крестном ходе участвовали около десяти тысяч человек. Сотрудники музея «Исаакиевский собор» насчитали около 3 – 4 тысяч участников акции. По их словам, музей вмещает 6 тысяч человек, однако в залах люди стояли неплотно.

Напомним, 10 января власти Санкт-Петербурга заявили о намерении передать РПЦ Исаакиевский собор на 49 лет, сохранив при этом его музейную функцию. Это решение вызвало недовольство у части горожан, и с тех пор в Петербурге не прекращаются акции как сторонников, так и противников такого решения.