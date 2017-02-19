Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале масштабной военной операции по освобождению от боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) западной части Мосула. Об этом сообщает AFP.

Вооруженные силы Ирака уже освободили от боевиков две деревни к югу от Мосула.

В ООН ожидают, что местные жители начнут массово покидать город. Организация предполагает, что из-за боевых действий город могут покинуть до 400 тысяч человек. К югу от Мосула возводятся центры размещения беженцев.

Операция по освобождению Мосула от ИГ идет с 17 октября. В ней участвуют иракские военные, курдские ополченцы, а также авиация международной коалиции во главе с США.

Западную часть Мосула контролируют боевики «Исламского государства». Иракские военные держат район в окружении почти три месяца. Восточную часть города освободили еще в конце января.

Мосул — второй по величине город Ирака. С лета 2014 года находился под контролем ИГ и является их иракским оплотом.