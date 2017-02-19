Признание Россией документов, выданных в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, является тревожным сигналом. Об этом сообщили в посольстве США на Украине.

Американские дипломаты отметили, что признание документов ДНР и ЛНР противоречит согласованным целям минских соглашений.

«Обеспокоены активизацией боевых действий с использованием "Градов" на линии соприкосновения и призываем к отводу тяжелых вооружений для прекращения огня на Донбассе», — говорится в твиттере диппредставительства.

Напомним, накануне президент Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины, постоянно проживающим на территориях, подконтрольных сепаратистам. Речь идет о паспортах ДНР и ЛНР, а также свидетельствах о рождении, дипломах об образовании и других документах.

В тексте указа говорится, что признавать документы ДНР и ЛНР решено «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права».

Отдельно оговаривается, что паспорта ДНР и ЛНР признаются временно — «на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах» Донбасса.