Во Владивостоке задержали организаторов акции против обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на иномарки, передает Интерфакс.

Как сообщили в управлении МВД по Приморью, задержаны шесть человек. На участников акции составили административные протоколы за «нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

«Двое организаторов уже оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый. Судебные заседания в отношении остальных четверых еще продолжаются», — рассказали в полиции.

В воскресенье во Владивостоке состоялось собрание, на котором участники проголосовали за принятие резолюции. Документ требует отменить обязательную установку ЭРЫ-ГЛОНАСС на ввозимые из-за границы автомобили, а также провести прокурорскую проверку нововведений в технический регламент.

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Ранее администрация Приморья сообщала, что на таможенных пунктах Дальнего Востока застряли 1.4 тысячи автомобилей из-за необходимости установки ЭРЫ-ГЛОНАСС.

Представитель администрации Юрий Ладыгин рассказал, что около тысячи машин оказались «в подвешенном состоянии» на территории Приморья, другие — со стороны Японии.

С 1 января 2017 года каждый сходящий с конвейера или ввозимый в Россию, Белоруссию и Казахстан автомобиль должен быть оборудован системой экстренного реагирования российского производства. Это правило указано в техрегламенту «О безопасности колесных транспортных средств». Сообщалось, что в случае аварии «ЭРА-ГЛОНАСС» подаст сигнал SOS спасательным службам.