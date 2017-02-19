В 2017 году власти Германии депортируют из страны рекордное количество мигрантов. Об этом газете Bild сообщил руководитель администрации канцлера Ангелы Меркель Петер Альтмайер.

По его словам, в прошлом году Германия не удовлетворила около 300 тысяч запросов на предоставление убежища, а из страны были депортированы почти 80 тысяч мигрантов, при этом в нынешним году эти цифры будут расти.

«Мы хотим, чтобы они как можно скорее вернулись назад, иначе пострадает репутация нашего государства», — заметил Альтмайер.

Глава ведомства отметил, что это особенно относится к мигрантам, совершившим преступления или представляющим угрозу безопасности Германии.

По данным бюро статистики Eurostat, в 2016 году число прошений на предоставление убежища на территории Германии составило две трети от всех прошений беженцев в Европе.

Согласно официальным данным Федерального правительства Германии, в 2016 году существенно увеличилось количество прошений от беженцев, прибывших из Турции. С января по ноябрь больше пяти тысяч человек из Турции написали такие заявления. Причем восемь из десяти из них — курды.

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая в текущем году намерена участвовать в выборах канцлера, заявила, что не допустит неконтролируемой миграции, как в 2015 году, когда в Германию въехали сотни тысяч беженцев.