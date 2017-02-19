В ангаре со стройматериалами в подмосковных Мытищах произошел крупный пожар, сообщает МЧС по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 15.37 мск. Пожар вспыхнул в торговой зоне. По этому адресу расположена Мытищинская ярмарка, рядом несколько крупных гипермаркетов и парковка. Площадь пожара составляет 4 тысячи кв. метров.

К тушению пожара привлечены 23 единицы техники и 79 человек, в том числе от МЧС России – 40 человек и 11 единиц техники. В район рынка наблюдается очень сильное задымление, идёт густой чёрный дым.

Спасатели провели эвакуацию с места происшествия. Информация о жертвах и пострадавших пока нет.