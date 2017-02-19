Новая газета

На строительном рынке в Мытищах произошел крупный пожар

Общество

В ангаре со стройматериалами в подмосковных Мытищах произошел крупный пожар, сообщает МЧС по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 15.37 мск. Пожар вспыхнул в торговой зоне. По этому адресу расположена Мытищинская ярмарка, рядом несколько крупных гипермаркетов и парковка. Площадь пожара составляет 4 тысячи кв. метров. 

К тушению пожара привлечены 23 единицы техники и 79 человек, в том числе от МЧС России – 40 человек и 11 единиц техники. В район рынка наблюдается очень сильное задымление, идёт густой чёрный дым.

Спасатели провели эвакуацию с места происшествия. Информация о жертвах и пострадавших пока нет.

Теги:
мытищи, пожары

Читайте также

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera