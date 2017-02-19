На площади Республики в Париже в воскресенье, 19 февраля, проходит акция протеста «против коррумпированных народных избранников». Акция получается звонкой: ради резонанса многие участники принесли с собой кастрюли и сковородки.

Фото: Юрий Сафронов/ «Новая»

Прийти на манифестацию людей призвал через Facebook малоизвестный фотограф Вансен Гальтье, к которому присоединились организаторы протестного движения «Nuit debout» («Ночь на ногах»), наделавшего много шума весной 2016 года.

Фотограф Гальтье говорит, что «последней каплей», переполнившей чашу его толерантности к коррупции народных избранников, стала история с Пенелопой, женой депутата Фийона, который является кандидатом в президенты Франции от правой партии «Республиканцы».

Мнение фотографа разделяет большинство французских избирателей. Согласно данным социологического исследования, опубликованного сегодня, 65% опрошенных не желают видеть Фийона даже в качестве кандидата в президенты.

Фото: Юрий Сафронов/ «Новая»

Напомним, Пенелопу Фийон подозревают в получении около 1 млн евро из бюджета страны за работу, которую она не выполняла. Скандал, обрушивший рейтинг Фийона, грянул 24 января после выхода статьи в газете Canard enchaîné.

Фийон, который в первые дни выражал готовность помочь следствию ради того, чтобы предварительное расследование закончилось как можно скорее и даже утверждал, что снимет свою кандидатуру в случае открытия уголовного дела, позднее перешел в наступление: обвинил действующую социалистическую власть в «попытке конституционного переворота», заявил, что Национальная финпрокуратура не имеет полномочий для ведения подобных дел и сказал, что в любом случае не станет сниматься с выборов и «пойдет до конца».

Ради исполнения мечты о президентстве Фийон даже попросил о встрече с Николя Саркози – неформальным лидером французских правых (или «крестным отцом», как его назвала газета Monde). Встреча состоялась в среду, 15 февраля, в кабинете Саркози. Таким образом, Фийон вынужден был просить о поддержке у человека, которого ранее неоднократно обвинял в коррупции. Более того, как утверждает действующий президент Франсуа Олланд, летом 2014 года Фийон даже приходил в Елисейский дворец и просил ускорить уголовное преследование Саркози.

Теперь Фийон не говорит о своем бывшем шефе Саркози ни одного плохого слова и даже вынужден выражать ему сочувствие. 7 февраля, как только стало известно о том, что бывший президент получил статус обвиняемого в уголовном преступлении, Фийон заявил: «Сегодня утром я с волнением думаю о Николя Саркози и обо всех тех, кому органы правосудия предъявят обвинение в ближайшие дни».

Фото: Юрий Сафронов/ «Новая»

Позднее стало известно о том, что главу предвыборного штаба Фийона подозревают в налоговых преступлениях. Впрочем, этот коррупционный скандал – всего лишь последний, и далеко не самый крупный в череде других. В декабре 2016 года суд приговорил бывшего министра-социалиста Жерома Каюзака к 3 годам реального заключения за сокрытие доходов. Через несколько дней виновной в «халатности» признали главу Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Суд установил, что будучи министром (в годы правления Саркози), Лагард допустила выплату незаконной компенсации в 404 млн евро миллиардеру Бернару Тапи. Несколько коррупционных скандалов связано и с именем лидера ультраправой партии «Нацфронт» Марин Ле Пен.

Кроме того, после скандала с женой Фийона стало известно, что как минимум каждый пятый французский парламентарий нанимает на работу за счет бюджета собственных родственников.

Фото: Юрий Сафронов/ «Новая

Существуют также и схемы увода денег, выделяемых из бюджета парламентариям, в партийные «черные кассы» — одной из таких схем, вероятно, пользовался и Франсуа Фийон.

Сегодня митингующие на площади Республики потребовали "окончательной отмены привилегий" — т.е. завершения процесса, который начался еще во времена Французской революции 1789 года. Некоторые, впрочем, требовали сегодня обратного процесса: наделения всех привилегиями, которые пока доступны лишь избранным. "Пример Пенелопы Фийон, получившей почти миллион евро, конечно, не может не вдохновлять. И чем я хуже?!" — говорит Кароль Галанд, выпускающая газету благотворительной ассоциации, помогающей больным детям получать образование.

Фото: Юрий Сафронов/ «Новая»

В руках Кароль плакат: "Фиктивные рабочие места для всех! Свобода, равенство, братство".

Орнанизатор акции, фотограф Гальтье выразил надежду, что сегодня на площади Республики родится новое протестное антикоррупционное движение.

Движение, будь оно создано, может оказать определенное влияние на ход президентской кампании – самой непредсказуемой в истории Франции. Первый тур выборов состоится уже через два месяца, 23 апреля. Сегодня акции протеста против коррупции прошли еще в 30 городах страны.