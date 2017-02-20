За неделю до увольнения бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн получил план по снятию санкций с России, передает The New York Times.

Над документом работали адвокат Трампа Майкл Коен, российско-американский бизнесмен, партнер Trump Organization, Феликс Сэтер, украинский депутат Андрей Артеменко и бывший глава избирательного штаба президента США Пол Манафорт.

В предложении идет речь о возможной нормализации отношений России и Украины. Документ предусматривает вывод всех российских войск с востока Украины, а также проведение в стране «референдума по передаче Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет».

Артеменко подтвердил изданию, что участвовал в разработке документа. По словам депутата, у него есть «названия компаний и данные о денежных переводах», доказывающие коррупционную деятельность президента Украины Петра Порошенко. Свидетельства, отмечает Артеменко, могут привести к отставке украинского лидера. Чиновник добавил, что предложения одобрены «высокопоставленными помощниками Путина».

Реакция Белого дома на документ неизвестна, пишет The New York Times. Коэн и Сатер заявили, что не говорили Трампу о своем предложении. По их мнению, на документ должен обратить внимание новый советник Трампа по национальной безопасности.

Посол Украины в США Валерий Чалый сказал The New York Times, что Артеменко «не имеет права представлять никакие альтернативные планы мирного урегулирования от имени Украины какому-либо иностранному правительству, в том числе администрации США». Идею о передаче Крыма в аренду он назвал «грубым нарушением конституции».

Напомним, советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн покинул свой пост 14 февраля. Спецслужбы США обнаружили нарушения в его контактах с представителями России. Ключевым пунктом расследования стали телефонные разговоры Флинна с российским послом Сергеем Кисляком, в котором обсуждались санкции.

По словам Флинна, в ходе телефонного разговора 29 декабря 2016 года он говорил с Кисляком о высылке 35 российских дипломатов, а не об отмене санкций.