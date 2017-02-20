Блогер Руслан Соколовский, который был арестован за ловлю покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови, подал жалобу в Европейский суд по правам человека, передает ТАСС со ссылкой на адвоката.

«Действительно, мы подали жалобу в Европейский суд по правам человека», — сказал защитник.

Руслан Соколовский находится под домашним арестом. Его обвинили в «оскорблении чувств верующих» (часть 2 статьи 148 УК) и «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства» (статья 282 УК).

Напомним, видеоблогер Руслан Соколовский в августе прошлого года выложил в интернете видео-ролик о том, как он играл в Pokemon Go в Храме-на-Крови. Ролик вызвал возмущение православных деятелей и заинтересовал правоохранительные органы. Показания на Соколовского дал екатеринбургский блогер и православный активист Максим Румянцев, проходящий свидетелем по делу.