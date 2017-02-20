Ленинский районный суд Владивостока арестовал на два месяца генерального директора хоккейного клуба «Адмирал» Илью Спокойнова, передает Интерфакс.

По информации агентства, он находится в СИЗО. В региональном управлении Следственного комитета не уточнили, с чем связан арест Спокойнова.

Источник Интерфакса в правоохранительных органах рассказал, что Спокойнов может стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве с бюджетными деньгами.

В декабре по этому делу арестована его жена, гендиректор ООО «Телерадиокомпания «Новая волна» Марина Свиридова, а также глава регионального союза горнопромышленников Алексей Авершин.