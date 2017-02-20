Комитет Госдумы по транспорту предложил создать черный список пассажиров, которым на три года запрещены полеты, передает «Коммерсант».

Изменения коснутся Воздушного кодекса.

Планируется, что в «единый реестр лиц» будут вносить данные граждан, чье поведение «создает угрозу безопасности полета» или «жизни и здоровью других лиц». Тем, кто оказался в этом списке запретят полеты на три года, исключением станут перелеты на лечение, похороны близких, сопровождение инвалидов или возвращение в Россию из стран, из которых добраться можно только на самолете.

Списки нарушителей будут предлагать авиакомпании. Экипаж самолета должен составить на пассажира акт и в течение трех дней передать его в Росавиацию, где будут формировать единый реестр. Список будет опубликован на сайте ведомства, соблюдать его обяжут все авиакомпаниями «независимо от того, совершают они полеты только по территории РФ или за ее пределами».

Поправки подготовлены ко второму чтению. Госдума приняла в первом чтении законопроект о «черных списках» авиапассажиров в 2014 году.