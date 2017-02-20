Личность женщины, тело которой было обнаружено после крушения вертолета Robinson в Телецком озере, установлена, сообщили в Следственном комитете.

«Родственники опознали тело, это Елена Ракитская», — рассказала представитель региональноко СК на транспорте Яна Стрижова.

В ходе расследования было установлено, что полет вертолета над Телецким озером проходил без уведомления авиаслужб.

«Следствие по-прежнему рассматривает среди основных версий ошибку пилотирования, сложные погодные условия и техническую неисправность воздушного судна», — заявили в ведомстве.

Напомним, вертолет Robinson пропал 12 февраля в Турочакском районе. На борту были пять человек: бывший вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор компании HeliClub Мария Козинцева, шеф-пилот компании Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская и бейсджампер Глеб Вореводин.